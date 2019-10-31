США обнародовали видео операции по уничтожению аль-Багдади

На кадрах видно, как военные США проводили операцию по ликвидации аль-Багдади

На опубликованном Пентагоном видео отчетливо видно здание, которое американские солдаты обступают с двух сторон. В ведомстве пояснили, именно в этом изолированном объекте, расположенном в сирийской провинции Идлиб, находился лидер террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Аба Бакра аль-Багдади. Об этом рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Также на кадрах показано, что боевики оказывают сопротивление, открыв огонь по американским солдатам, которые вели наступление с воздуха.

Маккензи добавил, что проведенный анализ ДНК подтвердил, что найденные останки тела действительно принадлежат аль-Багдади, отметив, что вероятность ошибки составляет 1 к 104 септиллионам. Он напомнил, что главарь взорвал пояс смертника, в результате чего погибли два, а не три ребенка, в возрасте до 12 лет. Маккензи подтвердил, что тело аль-Багдади было захоронено в море, пишет РИА Новости.