Минздрав рассказал о сокращениях числа врачей в 54 регионах страны

Отмечается, что в двух российских регионах за один год количество врачей сократилось более чем на 50%

Согласно данным 2018 года в России наблюдался прирост числа врачей на 0,07%. Несмотря на эту положительную динамику, в 54 регионах страны количество специалистов сократилось. Отмечается, что лидером по этому показателю стала Бурятия, в республике число врачей уменьшилось на 59%, далее идет Новосибирская область – 58%, Томская область – 18%, Кемеровская область – 17,3% и Якутия – 17,2%.

Также в Минздраве рассказали, что в 31 регионе России наблюдается противоположная тенденция. Например, в Хакасии количество медработников увеличилось на 313%, а в Омской области – 303%.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения, считает, что отток врачей из указанных регионов связан с низкой оплатой труда. Кроме того, по ее словам, на это могли повлиять и социальные причины. Чтобы понять эту тенденцию, необходимо тщательно изучить специфику каждого региона в отдельности, считает Скворцова.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил соответствующему ведомству подготовить до начала января 2020 года региональные программы развития здравоохранения, которые планируется начать реализовывать во второй половине следующего года. Также Путин в майском указе приказал довести заработные платы региональных врачей до 200% от средней по региону. Однако по данным Минздрава, в некоторых субъектах России этот показатель не доходит до 30%, пишет РБК.