Крымский Минздрав подтвердил гибель директора медцентра Крыма

В результате ДТП в Московской области погиб Иван Сагайдак

Заместитель здравоохранения Республики Крым Николай Деркач подтвердил, что в результате ДТП под Москвой действительно погиб директор Крымского информационно-аналитического медцентра Иван Сагайдак. Также он подчеркнул, что ему неизвестно, находился ли Валентин Савченко за рулем в момент происшествия. Деркач добавил, что обстоятельства случившегося инцидента он прокомментировать не может, сейчас этим делом занимается полиция.

Ранее, 31 октября, стало известно, что первый заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье. Подчеркивается, что он был на своем автомобиле. В результате происшествия, по словам источника, Сагайдак погиб, пострадало два человека, включая начальника управления стратегического развития Минздрава Илью Турчиненко, пишет ТАСС.