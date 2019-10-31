Путин призвал Украину обнулить взаимные претензии по газовому спору

Владимир Путин призывает к обнулению всех судебных споров по газу с обеих сторон

На встрече с премьер-министром Венгрии президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Киев должны обнулить все судебные споры по газу между российскими и украинскими компаниями. Отмечается, что Путин назвал попытки "Нафтогаза" взыскать с "Газпрома" $7 млрд абсурдными, поскольку за транзит голубого топлива через территорию Украины отвечают местные компании, а не российские. Президент России заметил, что аналогичная ситуация наблюдается в Стокгольме. По мнению Путина, необходимо покончить с абсурдом и обнулить все судебные споры по газу с обеих сторон, пишет РИА Новости.