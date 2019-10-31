Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Средний рост услуг ЖКХ в стране составит 4,1% годовых

Правительство утвердило средний размер платы за услуги ЖКХ в России на следующий год. Так, согласно документу, в среднем по стране рост тарифов составит порядка 4,1% годовых, который будет перенесен на второе полугодие 2020 года. Причем самый большой рост оплаты коммунальных услуг установлен для Чечни. Он составит 6,5% годовых. Также высокий рост стоимости услуг ЖКХ предполагается в Дагестане (5,2%) и Москве (5%). Наименьший рост тарифов будет наблюдаться в Ненецком автономном округе, стоимость услуг коммунальщиков здесь вырастет всего на 2,4% годовых. А вот в Санкт-Петербурге рост составит 3,8%, пишет РБК.