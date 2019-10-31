Как леопард устроил рыбалку в мутной луже

Группа туристов в Национальном парке Крюгера (ЮАР) стала невольным свидетелем того, как леопард добывает себе еду.

Но грозный хищник не занимался обычной охотой, а стал ловить рыбу в небольшой луже.

«Мы с друзьями заметили леопарда-самца, находящегося у небольшой лужи, наполненной рыбой, прыгающей в воде. Скорее всего, прежде это было процветающее озеро, которое из-за долгого отсутствия дождей почти высохло, и стало лишь небольшой лужей», – рассказали туристы

По словам путешественников, леопард был взволнован и на некоторое время удалился от столь легкой добычи. Однако вскоре он вернулся, подошел ближе к воде и принялся ловить рыбу.

Усач выскальзывал у него из пасти, но хищник не унимался. Почти полностью погрузив голову в мутную воду он, наконец, схватил свой «приз», а затем скрылся с ним, пишет latestsightings.com.

На следующий день туристы оказались неподалеку от высохшей водяной лунки и обнаружили того же леопарда, сидящего на насыпи вдали. Путешественники были уверены, что это был тот же леопард, потому что он был покрыт грязью с головы до хвоста, точно так же, как тот, которого они видели накануне.

Вероятно, у леопарда был новый улов. Хищник, по словам наблюдателей, встал и подошел к огромному усачу, лежащему на песке. Он поднял добычу и унес в тень под дерево, где, наконец, смог поесть.