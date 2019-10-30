Древняя месопотамская империя рухнула из-за сильной пыльной бури

Согласно новому исследованию, древняя цивилизация, которая управляла Месопотамией почти 4000 лет назад, вероятно, была уничтожена из-за катастрофических пыльных бурь.

Аккадская империя, которая управляла тем, что сейчас является Ираком и Сирией с 24 по 22 век до н.э., вероятно, была неспособна преодолеть разрушительные последствия пыльных бурь, включая неспособность выращивать зерновые культуры, голод и массовые социальные потрясения.

«Хотя официальным признаком распада Аккадской империи является вторжение в Месопотамию других групп населения, наши образцы окаменелостей являются окнами во времени, показывающими, что изменения климата значительно способствовали упадку империи», - сказал профессор Университета Хоккайдо Цуёси Ватанабе.

Согласно данным исследования, ученые изучили шесть 4100-летних окаменелостей Porites из Оманского залива, которые рассказывали о «продолжительном зимнем шамальном сезоне с частыми шамальными днями».

Зимний шамал - это форма пыльной бури в Западной Азии.

Ватанабе и его команда сравнили древние окаменелости кораллов с современными образцами кораллов, наряду с метеорологической информацией. Они обнаружили, что древние кораллы содержали свидетельства сильных ветров, связанных с пыльными бурями.

«Данные до и после обрушения, кроме того, сопоставимы с современными данными о кораллах, показывая, что сухие периоды были бы внезапными и интенсивными», - говорится в исследовании. «Это, вероятно, вызвало сбои в сельском хозяйстве в Месопотамии и способствовало распаду Аккадской империи, так как этот регион зависит от зимних дождевых осадков».

Аккадская империя, которая «процветала благодаря развитию ирригации», исчезла и покинула свои поселения примерно 4200 лет назад, что привело к «внезапному краху» цивилизации, пишет FoxNews.

Ватанабе сказал, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы «помочь нам лучше понять связи между изменениями климата и человеческими обществами в прошлом».