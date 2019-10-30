Бросить курить для женщин труднее, чем для мужчин

Известно, что курение - это привычка бросать курить, но новое исследование показывает, что женщинам гораздо труднее бросить курить, чем мужчинам.

Почему? Исследователи указывают на более высокую распространенность тревожности и депрессии у женщин, что может помешать даже самым лучшим намерениям избавиться от этой привычки. И один эксперт отметил, что предварительные данные показали, что мозг женщины по-другому реагирует на никотин.

В последнем исследовании, в котором приняли участие более 200 пациентов в больнице Святого Михаила в Торонто, распространенность тревожности или депрессии составила 41% у женщин, тогда как у мужчин - только 21%.

Депрессия и другие расстройства настроения должны устраняться у курящих женщин, особенно с сердечными заболеваниями и инсультом, говорит старший автор исследования доктор Бет Абрамсон, доцент медицины в Университете Торонто.

«Прекращение курения является наиболее значимым изменяемым фактором риска для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, но не существует универсального подхода», - отметила Абрамсон.

В исследовании средний возраст участников составлял 56 лет, и почти треть составляли женщины. Пациенты сообщили, что курят в среднем 18 сигарет ежедневно в течение 37 лет. Две трети имели нарушения липидного обмена, такие как дислипидемия, при которой уровень липидов в крови (триглицериды и холестерин) сильно завышен. Почти две трети имели высокое кровяное давление, около половины сообщили о заболеваниях сердца, и более четверти имели депрессию или беспокойство.

Через шесть месяцев 58 (25%) участников бросили курить, а 68 (29%) сократили количество выкуриваемых сигарет более чем наполовину. Общее количество посещений клиники, использование рецептурных лекарств для лечения курения, пол и возможность оплачивать лечение - все это влияло на шансы на успех. Хотя использование лекарств более чем удвоило шансы на успех, женщины были примерно на 50% менее склонны бросить курить, чем мужчины.

Курение табака является основной причиной предотвратимой смертности во всем мире, и только в Соединенных Штатах ежегодно происходит 480 000 смертей. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, около 12% всех американских женщин в возрасте 18 лет и старше курят табак. Программы по прекращению курения показали разную степень успеха.

Хотя некоторые исследования не видели разницы между мужчинами и женщинами в том, что касается прекращения курения, другие исследования показали, что женский мозг по-другому реагирует на никотин, говорит Патрисия Фолан, директор Центра по борьбе против табака в Northwell Health, Great Шея, Нью-Йорк

«Из-за этой разницы женщины могут быть не так успешны в отказе от употребления продуктов, заменяющих никотин», - сказала Фолан, хотя им это удастся, если они будут принимать специальные препараты.

Фолан добавила, что «некоторые женщины боятся прибавки в весе после прекращения курения». Вот почему важно советовать женщинам, как избежать увеличения веса, ведь после того, как бросить курить, пища может иметь вкус и запах лучше, и ожидается некоторое увеличение веса.

«Запас здоровых продуктов питания, особенно фруктов и овощей, и употребление большого количества воды помогут избежать увеличения веса», - сказала она. Кроме того, женщины, скорее всего, будут иметь больше энергии и выносливости для выполнения упражнений, когда они бросают курить, что может помочь компенсировать потенциальное увеличение веса и помочь в снятии напряжения.

Фолан добавила, что женщины также склонны использовать сигареты, чтобы справиться со стрессом в своей жизни. Таким образом, сочетание медикаментозного лечения с поведенческими изменениями может помочь женщинам бросить курить.

Однако женщины курят и бросают курить по другим причинам, чем мужчины. Например, «некоторые женщины бросают курить во время беременности», говорит Абрамсон. Таким образом, для решения различных биологических и социальных факторов необходимо более широкое исследование женщин с ориентированным на пациента лечением и индивидуальной терапией, включая индивидуальное консультирование пациента, пишет MTV.