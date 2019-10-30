Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Петер Сийярто заявил, что Венгрия приняла решения наложить вето на декларацию НАТО по Украине

Агентство Daily News Hungary, ссылаясь на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщило, что Будапешт отклонил совместную декларацию послов стран-участников НАТО по Украине из-за того, что в документе отсутствует соблюдение прав венгерского меньшинства с украинской стороны. Он отметил, что ранее Венгрия предлагала внести несколько соответствующих поправок с учетом международных прав, однако эти инициативы были отклонены, поэтому Будапешт был вынужден наложить вето на эту декларацию. Сийярто добавил, что страна не будет ущемлять интересы этнических венгров, проживающих на Украине, ради геополитической выгоды.

Отношения Венгрии и Украины ухудшились после принятия в 2017 году закона об образовании, согласно которому ощутимо сократилась возможность обучения на языках национальных меньшинств в Украине. А в 2018 году выяснилось, что консульство Венгрии за спиной Киева выдает украинским гражданам паспорта, после чего стороны взаимно выслали консулов, пишет РИА Новости.