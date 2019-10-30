Путин прилетел в Будапешт чтобы встретиться с Орбаном

Владимир Путин посетил Будапешт, чтобы провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

На официальном ресурсе Кремля сообщается, что президент России Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии, где у него пройдут переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Отмечается, что встреча состоится в резиденции премьер-министра «Кармелитское подворье. Лидеры стран планируют обсудить развитие российско-венгерских отношений, а также будут затронуты экономические и культурно-гуманитарные вопросы. Также Путин и Орбан намереваются обменяться мнениями касательно актуальных тем международного и регионального уровней. Подчеркивается, что в Будапеште у Путина еще запланированы встреча с руководителем христианских церквей Ближнего Востока и посещение штаб-квартиры Международной федерации дзюдо, пишет РБК.