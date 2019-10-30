СК предупредил о телефонных мошенниках, которые выдают себя за следователей

Россиян предупредили об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей

30 октября в пресс-центре СК предупредили российских жителей, что случаи телефонных мошенничеств, где аферисты выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, участились. Отмечается, что злоумышленники убеждают своих жертв, чаще всего ими становятся люди пожилого возраста, что они признаны потерпевшими по уголовным делам, связанным с реализацией фальсифицированных БАДов, обещая "выбить" из преступников возмещение ущерба, однако для этого необходимо заплатить определенную сумму. В СК напомнили, что для возмещения ущерба, связанного с преступной деятельностью, никаких взносов платить не нужно. Также они попросили россиян в случае подобных звонков незамедлительно звонить в полицию, только настоящую. В ведомстве пообещали, что все заявления будут тщательно проверены, пишет РИА Новости.