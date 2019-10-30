Норвегия рассказала, что знает об операции российских подлодок

По данным телекомпании NRK целью этой операции выступает продвижение подлодок в Атлантике на максимальное расстояние

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг заявила, что Осло в курсе проводимых учений российских подводных лодок. Эти слова приводит норвежская телекомпания NRK. Премьер сообщила, что военная разведка проинформировала правительство страны о проведении этой операции, однако она не уточнила, когда именно были получены соответствующие данные. По ее словам, таким образом Россия демонстрирует свою военную мощь, которая есть не только на суше, но и на море. Также она отметила, что Норвегии известно, как важно для российской стороны защищать свои морские границы около Мурманска, добавив, что это протяженные участки норвежского побережья.

"Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации", – резюмировала Сульберг.

Накануне телекомпания NRK сообщила о том, что подводный флот РФ планирует провести крупные военные учения в северной Атлантике. В операции примут участие 10 подлодок, цель которых – незаметно продвинуться в северных морях на максимально длительную дистанцию, пишет РИА Новости.