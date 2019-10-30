Налог для самозанятых могут ввести еще в 19 регионах страны

Минфин предложил в следующем году распространить налог для самозанятых еще на 19 субъектов России

Ожидается, что с 1 января 2020 года оформить себя в качестве самозанятого смогут россияне, проживающие в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Ханты-Мансийском, Ненецком и Ямало-Ненецкоом автономных округах. Кроме того Министерство финансов планирует распространить пилотный проект и на Красноярский и Пермские края, а также на такие области, как Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская. Зарегистрировать себя в качестве самозанятых жители указанных районов смогут с помощью мобильного приложения "Мой налог".

Сейчас только в четырех российских регионах действует пилотный эксперимент для самозанятых – Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область. По информации Федеральной налоговой службы, в указанных субъектах Российской Федерации в качестве самозанятых оформилось более 250 тысяч россиян. Этот налог подразумевает, что они будут платить взносы без предоставления отчетности в размере 4% от дохода при сотрудничестве с физлицами и 6% – при работе с организациями и индивидуальными предпринимателями, пишет "Российская газета".