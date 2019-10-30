Пиньеру объявил об отмене саммита АТЭС

Проведение саммита АТЭС было отменено из-за массовых акций протеста в Чили

Президент Чили Себастьян Пиньеру объявил об отмене саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатического форума COP25. Чилийский глава добавил, что это решение далось ему с трудом. Об этом сообщил испанский телеканал 24 Horas.

Соответствующее решение было принято в связи с проведением масштабных акций протеста, которые затронули всю страну. Отмечается, что эти мероприятия зачастую приводят к массовым беспорядкам по всему Чили, а также к столкновению с полицией из-за чего в крупных городах был объявлен комендантский час и стянута военная техника. Протесты населения связаны с повышением стоимости проезда на метро, кроме того, чилийцы выразили недовольство по поводу низких заработных плат и невозможности получить хорошее образование бесплатно.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин не сможет посетить саммит АТЭС в силу запланированных мероприятий, которые должны состояться в России, пишет РИА Новости.