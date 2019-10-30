Вылет самолета из аэропорта Шереметьево отложили из-за дебоша актрисы Вележевой

Вылет самолета из Москвы в Тель-Авив был отложен

Лайнер, который должен был отправиться из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив не смог улететь во время, так как одна из пассажирок затеяла на борту самолета дебош. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, подробности инцидента уточняются. Об этом рассказали в управлении транспорта Министерства внутренних дел РФ по ЦФО. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС, что скандал устроила актриса Лидия Вележева.



