Максим Фадеев заявил, что компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами

Лейбл MALFA расторг контракт со всеми артистами продюсера с передачей прав на репертуар

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев сообщил, что компания MALFA приняла решение расторгнуть контракты со всеми артистами, кроме двух, с которыми на данный момент идут судебные разбирательства. Фадеев добавил, что он намерен провести реструктуризацию лейбла MALFA для создания небольшой компании, которая будет заниматься представлением одного или двух артистов в год, а не 30, как это было раньше. Такое решение было принято из-за нацеленности на результат и эксклюзивность, пишет РИА Новости.