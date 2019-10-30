Комитет Госдумы отозвал законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков

Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети Интернет будет возвращен авторам документа

Глава комитета Госдумы РФ Павел Крашенинников заявил, что законопроект депутатов от партии "Справедливая Россия", ранее внесенный в думский орган, имел ряд нарушений: в пакете документов не было отзывов кабмина и Верхового суда, а значит его придется вернуть авторам. Крашенинников добавил, что считает этот законопроект пиар-ходом, ведь все депутаты прекрасно знают, как именно полагается вносить документы в Госдуму. По его словам, авторы просто привлекали внимание к своим персонам, а также отметил, что еще рано обсуждать меры наказания, предложенные депутатами "Справедливой России".

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн также прокомментировал этот законопроект. Он подчеркнул, что некоторым политикам гораздо важнее пропиарить свою персону, нежели чем делать что-то важное для страны. К тому же авторы документа, по его словам, прекрасно знали, что все поправки в Уголовный Кодекс России могут быть внесены только при наличии отзывов правительства и Верховного суда, пишет РИА Новости.