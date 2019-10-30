Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете был внесен в Госдуму

В Госдуму был внесен законопроект, предполагающий уголовное наказание в виде лишения свободы до 7 лет за пропаганду наркотиков через Интернет

В Государственную думу России депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли законопроект, согласно которому за пропаганду наркотиков в сети Интернет предусматривается уголовная ответственность. Предлагается, что за подобное правонарушение следует ввести наказание в виде заключения под стражу на срок до семи лет.

Руководитель партии Сергей Миронов считает, что негативное отношение общества только к употреблению тяжелых и опасных наркотических средств ни к чему хорошему не приведет, потому что остаются вещества, которые можно пробовать, ведь они не вызывают зависимости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать поправки в Уголовный Кодекс за пропаганду или склонение россиян к употреблению наркотиков через Интернет, пишет «Lenta.ru».