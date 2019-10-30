Кузьминов ответил на слова профессора вуза о русском языке

Ярослав Кузьминов уверен, что страна сможет противостоять обеднению русского языка

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов ответил на слова преподавателя гуманитарных наук Гасана Гусейнова, который высказался о современном русском языке. По мнению преподавателя, сейчас в речи употребляются довольно скудные, убогие и упрощенные слова. На это Кузьминов ответил, что от преподавателя образовательного учреждения все ждут серьезной аргументации своей позиции, а не каких-то эмоциональных высказываний. Он заявил, что сейчас в мире спрос на бумажные носители газет и журналов резко упал, поэтому в столичных киосках редко можно встретить печатные издания на иностранных языках. Также Кузьминов считает, что страна довольно успешно может противостоять обеднению и вульгаризации русского языка. Об этом ректор написал на своей странице в Facebook.

Ранее Гусейнов, рассуждая об отсутствии в киосках Москвы иностранный прессы, назвал русский язык убогим и клоачным. Позднее он пояснил, что имел в виду использование языка в СМИ, политике, юриспруденции и правоохранительных органах, пишет RT.