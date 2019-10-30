Посольство Израиля в России прекратило работу

Сотрудники дипломатических миссий Израиля по всему миру закрываются в знак протеста против сокращения средств, выделяемых на содержание дипломатов.

Министерство финансов Израиля приняло решение сократить расходы на содержание дипломатических миссий. Речь идет о том, что планируется взимать налог с тех сумм представительских расходов, которые не подтверждены чеками.

После этого, сотрудники иностранных дипломатических миссий устроили массовую забастовку. Так, израильские посольства по всему миру закрываются в знак протеста против вышеназванного решения.

Это коснулось и посольства Израиля в Москве. На официальной странице дипмиссии в Facebook размещено обращение к россиянам, в котором сообщается, что посольство временно прекращает предоставлять услуги населению. При этом сотрудники посольства выражают надежду, что ситуация в самое ближайшее время изменится, пишет РИА Новости.