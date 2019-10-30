РЛС "Подсолнух" теперь защищает Балтику и Дальный Восток

Российские загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух" размещены на Каспие, Балтике и Дальнем Востоке.

Генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" Кирилл Макаров рассказал о том, что разработанные институтом уникальные загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух" теперь защищают не только Каспийский регион. Системы развернуты на Дальнем Востоке и Балтике.

Загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух" являются секретной разработкой, поэтому их характеристики не разглашаются. Известно только то, что данные системы предназначены для обнаружения потенциальной опасности в воздушном и надводном пространстве. Радиолокаторы действуют на расстоянии порядка 200 миль прибрежной экономической зоны, а при обнаружении опасности предают информацию о ней на командные пункты береговой охраны, пишет РИА Новости.