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Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов

30.10.2019 11:41
Комментарии: 1
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов

Если в России будет реализована программа по увеличению экспорта, то россиянам не будет хватать продуктов для внутреннего потребления.

Эксперты оценили государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2025 года. В соответствии с программой планируется увеличение экспорта продукции АПК в 2,2 раза до 2025 года, а в денежном эквиваленте экспорт должен составлять порядка $45 млрд. При этом прирост производства сельскохозяйственной продукции всех категорий должен увеличиться на 15,1% к уровню 2017 года.

Специалисты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС отмечают, что заявленные темпы производства сельхозпродукции являются слишком низкими для того, чтобы выйти на расчетные показатели по экспорту. По их мнению, для достижения планируемых в программе результатов необходимо выходить на темпы прироста производства продукции АПК не меньше, что 20%, а это невозможно без дополнительного финансирования отрасли, которое запланировано не было.

Поэтому, специалисты уверены, что для увеличения экспорта необходимо будет снизить потребление продукции внутри страны, а меньше всего россиянам не будет хватать мяса, в частности говядины, и молочных продуктов, пишет РБК.

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14:10, 30.10 0 0
Александр Н:

это наверное потому что мясо дорогое а денег нет ..вот и мяса и молочных продуктов поэтому и много что их мало покупают...зато в телевизоре все так хорошо что от радости за себя голодного радоваться хочется и последней коркой с кем нибудь из загнивающего капитализма хочется..хотя в Германии бесплатное пособие мигрантам в разы больше моей пенсии и продукты у них ( в пересчете на рубли)тоже в разы дешевле..

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