Эксперты назвали регионы с самыми хорошими дорогами

Только 42,4% всех дорог общего пользования в России соответствуют требованиям нормативов.

Согласно статистическим данным Росстата, специалисты RT составили рейтинг российских регионов, дороги общего пользования в которых наиболее соответствуют нормативным требованиям. Так, первое место в рейтинге занимает Москва. 97% дорог мегаполиса соответствуют требуемым характеристикам. Второе место эксперты отдали Ханты-Мансийскому автономному округу, в котором соответствуют нормам 84,5% дорог, третье место занял Ставропольский край с показателем 74,9%, а за ним расположились Красноярский край с 71,4% соответствия дорог нормам и Ингушетия с 70,4%.

Также названы и регионы-аутсайдеры рейтинга, возглавляет которые Республика Марий Эл. Только 1,4% дорог в регионе можно отнести к соответствующим всем необходимым нормативам. За ней с показателем 9,9% расположилась Саратовская область (9,9%). Замыкает тройку Калмыкия с 11,8%, а за ней эксперты расположили Архангельскую (15,1%) и Магаданскую области (17%).