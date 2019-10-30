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300 млн человек столкнутся с затоплением береговой линии к 2050 году

30.10.2019 10:08
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300 млн человек столкнутся с затоплением береговой линии к 2050 году

Прибрежные районы, в которых в настоящее время проживает около 300 млн человек, к 2050 году будут подвержены наводнениям, усугубленным изменением климата, независимо от того, насколько агрессивно человечество ограничивает выбросы углерода.

Ученые утверждают, что к середине столетия и далее, выбор, сделанный сегодня, будет определять, останутся ли береговые линии Земли узнаваемыми для будущих поколений.

Согласно исследованию, разрушительные штормовые нагоны, вызванные все более мощными циклонами и растущими морями, сильнее всего ударят по Азии. Более двух третей подверженного риску населения проживает в Китае, Бангладеш, Индии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде.

Используя форму искусственного интеллекта, известную как нейронные сети, новое исследование корректирует данные о высоте над уровнем моря, которые до настоящего времени значительно недооценивали степень, в которой прибрежные зоны подвержены наводнениям во время прилива или сильных штормов.

«Прогнозы уровня моря не изменились», - сказал соавтор Бен Стросс, главный ученый и генеральный директор Climate Central, американской некоммерческой исследовательской группы. «Но когда мы используем наши новые данные о высотах, мы обнаруживаем, что гораздо больше людей живут в уязвимых районах, которые мы ранее отметили».

В связи с тем, что к 2050 году население планеты увеличится на два миллиарда, а к 2100 году - еще на один миллиард - главным образом в прибрежных мегаполисах - еще большее число людей будет вынуждено адаптироваться или уйти с пути подступающего океана.

Исследование показало, что уже сегодня более 100 миллионов человек живут ниже уровня прилива. Некоторые из них защищены дамбами, большинство - нет.

«Изменение климата может изменить города, экономику, береговые линии и целые глобальные регионы в течение нашей жизни», - сказал ведущий автор и ученый Climate Central Скотт Калп. «По мере того, как прилив поднимается выше уровня земли, который люди называют домом, страны будут все чаще сталкиваться с вопросами о том, сколько и как долго защитники побережья могут их защитить».

Несколько факторов создают угрозу для населения, проживающего в нескольких метрах от уровня моря. Одним из них является расширение воды по мере того, как она нагревается, и, в последнее время, ледниковые щиты на вершине Гренландии и Антарктиды, которые в течение последнего десятилетия теряли более 430 миллиардов тонн в год.

С 2006 года ватерлиния повышается почти на четыре миллиметра в год, и этот темп может возрасти в 100 раз к 22-му веку, если выбросы углерода продолжатся неуклонно, предупредила Межправительственная группа ООН по изменению климата (МГЭИК) в большом докладе в прошлом месяце.

Если глобальное потепление будет ниже двух градусов по Цельсию - краеугольной цели Парижского соглашения по климату - прогнозируется, что уровень моря поднимется примерно на полметра к 2100 году.

Тем не менее, при нынешних показателях углеродного загрязнения увеличение будет почти вдвое больше.

Вторым фактором являются тропические штормы - тифуны, циклоны или ураганы, - усиливаемые теплой атмосферой.

«Не требуется большого повышения уровня моря, чтобы привести к катастрофическим проблемам», - сказал Брюс Главович, профессор Университета Месси в Новой Зеландии, который не принимал участия в исследовании. «Повышение уровня моря - это не медленная проблема, а кризис экстремальных погодных явлений».

Согласно отчету МГЭИК, крупные штормы, которые до недавнего времени происходили раз в столетие, к 2050 году будут происходить в среднем раз в год во многих местах, особенно в тропиках.

По прогнозам, к 2100 году ежегодный ущерб от наводнений в прибрежных районах увеличится в 100-1000 раз.

Наконец, многие из одного миллиарда человек, живущих сегодня на высоте менее девяти метров над уровнем моря, в городских районах лишатся домов из-за затопления.
Исследователи, изучающие влияние восходящих морей на населенные пункты, давно знают, что данные Шааровой радиолокационной топографической миссии (SRTM), бесплатно предоставляемые НАСА, имеют довольно широкий предел погрешности.

Но около пяти лет назад Кулп и Стросс поняли, что - по сравнению с более точными данными по США, собранными с помощью лазерных систем на самолетах, - SRTM систематически показывал превышения чем те данные, которые были на самом деле.

Большая часть проблемы заключалась в том, что система НАСА ошибочно принимала крыши и деревья за уровень земли.

«Оказывается, что для большей части мирового побережья мы не знали высоты земли под нашими ногами», - сказал Стросс.

Исследователи подробно описали эти недостатки и преимущества их новой системы, названной CoastalDEM, в своем новом исследовании.

Жан-Паскаль ван Иперселе, профессор климатологии Бельгийского университета Католики де Лувен и бывший вице-председатель МГЭИК, сказал, что новый метод представляет собой «очень существенный прогресс» в понимании рисков, возникающих в результате повышения уровня моря, пишет phys.org.

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