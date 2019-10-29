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Почему птичьи яйца бывают разных цветов?

29.10.2019 21:49
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Почему птичьи яйца бывают разных цветов?

От светло-голубого до черно-пестрого бежевого цвета яйца птиц так же разнообразны, как и виды, которые их откладывают. Почему птичьи яйца имеют столько цветов, до сих пор остается загадкой, но новое исследование смогло определить общую тенденцию.

Предыдущие исследования тропических птиц показали, что более темные оттенки помогают защититься от хищничества - их труднее увидеть голодным соседям. Глубокие пигменты в яичной скорлупе также содержат активированные светом молекулы, которые защищают от инфекций. В своем новом исследовании американские ученые выяснили, что птицы на севере откладывают темные яйца по другой причине: цвет помогает сохранить теплоту растущего птенца.

Исследовательская группа обнаружила, что темные яйца наиболее часто откладываются теми птицами, которые гнездятся в холодном климате с небольшим количеством солнечного света. Необходимость в этой адаптации имеет смысл. Более темные цвета поглощают и удерживают тепло лучше, чем более светлые, и это явление - более темные оттенки в более холодных местах обитания - было обнаружено во всем животном мире.

Ученые подозревали, что эта модель будет сохраняться для птиц с 1800-х годов, говорит Даниэль Хэнли, эколог из Университета Лонг-Айленда. Но подтверждение указывает на то, с какими факторами окружающей среды приходится бороться птичьим яйцам, если они собираются добиться успеха.

«Существует множество факторов, которые влияют на образ жизни птицы», - говорит Хэнли, соавтор работы.

Исследователи долго предполагали, что птицы в более жарком климате выбирали компромиссы, когда они откладывали темные яйца, которые могут обеспечивать защиту от хищников и болезней, но, несомненно, эти цвета также повышают риск того, что яйцо станет слишком горячим. В конце концов, яйца должны оставаться около 90 градусов по Фаренгейту, чтобы вылупиться. Если внутренняя температура становится слишком высокой, птенец не выживает. Но поскольку болезни и голодные соседи менее распространены в более холодных местах обитания, Хэнли и его команда хотели знать, что может быть решающим для цвета яиц в этих регионах.

Команда нанесла на карту диапазон размножения и данные о цвете яиц от 634 разновидностей птиц, чтобы визуализировать, какие оттенки обнаружились в различных климатических условиях. Карта показала тенденцию увеличения количества темных яиц к самым высоким широтам, где солнечного света становится все меньше. Более темные цвета также появились в некоторых жарких и влажных регионах, таких как части Индонезии, где особенно важны проблемы выживания, такие как хищничество и болезни.

Подозреваемое обоснование более темных яиц - улучшенная способность удерживать тепло - разыгрывалось Хэнли, и в лаборатории его команды. Группа подвергла воздействию солнечного света разноцветные куриные, утиные и перепелиные яйца и обнаружила, что более темные скорлупы дольше сохраняют тепло, чем более светлые.

Хэнли хочет посмотреть, будет ли этот лабораторный сценарий развиваться в дикой природе. Затем он планирует использовать тепловизионную камеру для отслеживания изменения температуры у разноцветных яиц, инкубирующих в природе. Он также интересуется, влияет ли паразитизм на выводок - или когда птицы откладывают яйца в другом гнезде, чтобы обманом заставить других родителей воспитывать своих детенышей - также влияет на цвет яиц, пишет DiscoverMagazine.

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