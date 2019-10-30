Конгресс США одобрил санкции против Турции

Несмотря на то, что Майк Пенс пообещал Эрдогану отказаться от санкций, Конгресс США одобрил введение санкционных ограничений в отношении Турции.

Конгрессмены США одобрили резолюцию по введению режима санкционных ограничений в отношении Турции. Согласно документу, санкции вводятся из-за военной операции "Источник мира", проводимой турецкими войсками на севере Сирии. Также, резолюция предполагает наложение санкций на Турцию из-за приобретения российских ЗРК С-400 и убийства армян в 1915-1923 годах, которое было признано геноцидом. Документ одобрен большинством голосов.

При этом в Турции прокомментировали принятое Конгрессом США решение. Так, в МИД заявили, что введение санкций не только ухудшает непростые взаимоотношения между странами, но также противоречит договоренностям, заключенным турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом с вице-президентом США Майком Пенсом, которые заключаются в том, что Турция согласилась приостановить военную операцию в Сирии, а Пенс пообещал, что США не будут вводить санкции против страны, пишет РБК.