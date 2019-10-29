Украина планирует провести тактические учения у границ с Крымом

Киев хочет провести учения с ракетными стрельбами в Херсонской области, около крымской границы

В период с 31 октября по 4 ноября у границ Крымского полуострова пройдут тактические учения. Об этом сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил ВС Украины. Уточняется, что эти мероприятия состоятся в водах Черного моря на полигоне Ягорлык. В военных учениях примут участия ЗРК "Бук"-М1 и С-300ПТ, а также некоторые модификации С-300 (ПТ, ПС и В1) и ведомственные тесты зенитно-ракетных комплексов С-125-2Д1. Местные сельские советы были проинформированы о закрытии морского и воздушного пространства на время осуществления этих мероприятий.

Подчеркивается, что 30 и 31 октября Украину должен посетить генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, а также запланирован приход четырех кораблей НАТО в порт Одессы, пишет РИА Новости.