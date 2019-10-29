В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на приобретение автомобиля

Депутаты предлагают разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение автомобилей отечественных марок.

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, согласно которому материнский капитал, получаемый за рождение второго ребенка, можно будет потратить на приобретение автомобиля. Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Справедливая Россия", во главе с их лидером Сергеем Мироновым.

Согласно документу, семья может приобрести только отечественный автомобиль, мощность двигателя которого не превышает 125 л.с., при этом оформлена покупка должна быть в совместную собственность детей.

Авторы законопроекта объяснили его появление тем, что наличие собственного транспортного средства очень сильно облегчит жизнь семей, после рождения детей. Также, данная инициатива будет способствовать поддержке российского автопрома.

Причем авторы ссылаются на опыт некоторых российских регионов, где разрешено приобретение автомобиля на средства материнского капитала. Поэтому, учитывая положительный опыт регионов, депутаты настаивают на внесение данного разрешения в федеральное законодательство, пишет ТАСС.