Минфин предложил способ снизить зависимость России от доллара

Россия должна стать независимой от доллара из-за непредсказуемого поведения США.

Специалисты Минфина нашли способ снизить зависимость России от доллара. По словам экспертов ведомства, необходимо увеличить взаиморасчеты в рублях и евро, для чего Россия и Европа должны начать биржевую торговлю нефтью, например, российской Urals, не в долларах, а в евро. Также, доля расчетов в евро должна быть увеличена и по внешнеторговым операциям.

В Минфине отметили, что только увеличение доли расчетов в евро или рублях поможет снизить риски для страны из-за непредсказуемого поведения США, а также исключить возможность для Соединенных штатов использовать доллар в качестве рычага давления для получения выгоды в тех или иных сферах, пишет Лента.ру.