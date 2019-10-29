Назван самый вредный продукт

Ученые выяснили, что красное мясо в разы повышает риск преждевременной смерти

В американском журнале PNAS сообщается, что употребление красного мяса в разы увеличивает риск преждевременной смерти. Об этом говорят исследования, проведенные учеными из Великобритании и США. Отмечается, что плохое качество питания может привести к таким заболеваниям, как диабет, рак пищеварительной системы, инфаркты и инсульты. Также исследование показало, что после красного мяса на здоровье человека негативно сказываются такие продукты, белое мясо и мясо птицы, рыба, молочка и яйца. Ученые рекомендуют снижать употребление этих продуктов. По их мнению, сохранить здоровье помогут злаки, орехи, фрукты, овощи, бобы, а также растительные масла с низким содержанием ненасыщенных жиров, пишет РИА Новости.