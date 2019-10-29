Согласована дата возобновления разведения войск в Петровском

Донбасс и Киев в Минске согласовали дату возобновления разведения сил и техники в Петровском

Представитель самопровозглашенной ДНР в контактной группе и глава МИД республики Наталья Никонорова рассказала, что 29 октября в Минске, во время саммита, Донбасс и Киев смогли скорректировать дату возобновления разведения сил и техник в населенном пункте Петровское. Она не рассказала, когда именно начнется этот процесс, однако выразила надежду на то, что отвод войск произойдет в точно оговоренные сроки.

Ранее Вадим Пристайко, глава украинского внешнеполитического ведомства, завил, что в населенном пункте Золотое начался процесс разведения сил. Это подтвердила и народная милиция самопровозглашенной ЛНР, пишет РИА Новости.



