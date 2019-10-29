Шойгу заявил о досрочном выведении вооруженных формирований в Сирии

Сергей Шойгу отметил, что военная полиция России и пограничники Сирии уже заняли покинутую территорию

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что на северо-востоке Сирийской Арабской Республики из зоны безопасности отвод вооруженных формирований завершился раньше срока. Он подчеркнул, что военная полиция России и сирийские пограничники уже заняли покинутую территорию. Большая часть зоны уже была разминирована и обезврежена от взрывоопасных предметов, а врачи оказывают населению необходимую медицинскую помощь. Об этом Шойгу рассказал в ходе переговоров с коллегой из Армении Давидом Тонояном, отметив, что обе страны имеют огромный опыт борьбы с международным терроризмом, пишет РИА Новости.