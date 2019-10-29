В Минобороны заявили, что военный патруль России в Сирии не попадал под обстрел

В ведомстве опровергают информацию СМИ об обстреле военного российского патруля

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российский военный патруль не попадал под обстрел в сирийской провинции Хасеке. В ведомстве подчеркнули, что никто из военнослужащих России не пострадал, а техника исправна.

Ранее в СМИ сообщали о том, что 29 октября пятеро российских военных пострадали при обстреле возле сирийско-турецкой границы. По данным сирийского издания SANA, российский патруль попал под минометный обстрел, когда он проезжал около погранперехода. В издании подчеркнули, что огонь велся со стороны Турции, пишет "Lenta.ru".