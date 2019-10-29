Акционеры Совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина более миллиарда рублей

Суд приговорил взыскать с Павла Грудина более 1 млрд рублей в пользу совладельцев совхоза им. Ленина

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил претензии держателей акций совхоза имени Ленина в Подмосковье к его директору Павлу Грудинину. Уточняется, что в их пользу будет выплачена сумма в размере 1 млрд 66 млн 219 тысяч рублей, а также мужчина должен будет погасить госпошлину, которая равна 104 тысячам рублей.

Акционеры хотели взыскать с директора совхоза свыше одного миллиарда рублей за нанесенный ущерб и один миллиард рублей за упущенную возможность. По их словам, одиннадцать лет назад Грудинин произвел отчуждение в "ТТ Девелопмент" двух земельных участков, принадлежавших совхозу. Их стоимость на рынке была равна свыше одного миллиарда рублей, однако их отчуждение директор реализовал по цене 29 млн рублей. В 2018 году отчуждение этих земельных участков в указанную компанию признали незаконным, пишет РИА Новости.