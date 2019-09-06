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Названа новая опасность кофе

06.09.2019 15:25
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Названа новая опасность кофе

В издании Live Science сказано, что ученые из Америки установили, что употребление большого количества кофе и других напитков, в которых есть кофеин, может вызвать возникновение мигрени у человека, склонного к сильным головным болям.

В этом исследовании принимало участие более 100 людей, у которых была обнаружена эпизодическая мигрень, то есть они минимум 2 раза в месяц, но не больше 15 раз, чувствовали головные боли. Онлайн-опрос показал, что они употребляли различные напитки, в которых есть кофеин. Выяснилось, что употребление не меньше трех указанных напитков в день увеличивают вероятность возникновения мигрени либо в этот, либо на следующий день.

Отмечается, что употребление 1-2 стаканов кофе в день не вызывает мигрени. Кроме того, роль кофеина в возникновении сильных головных болей очень сложна, ведь заданное количество этого вещества оказывает обезболивающий эффект. Уточняется, что если человек редко употребляет кофеин, тогда даже 1-2 чашки кофе в день могут повысить вероятность возникновения мигрени в этот день, передает «Lenta.ru».

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