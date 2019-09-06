Названа любимая страна россиян для отпуска

Согласно результатам исследования сервиса Skyscanner Италия стала наиболее популярной страной для проведения отпуска у россиян. Большинство туристов из России, примерно 53%, предпочли отдохнуть на родине, но при этом, по сравнению с 2018 годом, число российских граждан, кто поехал отдыхать за границу, выросло на 4%.

Отмечается, что наибольший процент россиян посещал города Италии, далее идут Турция и Испания. Также, в список десяти стран, в которых любят отдыхать российские граждане, попали Грузия, Греция, Германия, Черногория, Франция, Армения и Болгария. Уточняется, что спрос на билеты во Францию вырос на 25%, в Турцию - на 23%, в Черногорию - на 20%. Кроме того, в числе популярных направлений оказались и ряд азиатских стран, включая Индию, Индонезию и Вьетнам, сообщает «Lenta.ru».