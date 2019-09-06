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На закупку лекарств для детей правительство выделило 26 млн рублей

06.09.2019 14:41
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На закупку лекарств для детей правительство выделило 26 млн рублей

Российское правительство на закупку незарегистрированных в стране медицинских препаратов для детей выделило примерно 26 миллионов рублей. Уточняется, что для закупки этих лекарственных средств будут выделены деньги из резервного фонда правительства. Далее их направят в Минпромторг, а он, в свою очередь, возместит затраты федерального унитарного предприятия «Московский эндокринный завод», который занимается импортом детских медикаментов в Россию.

В нашу страну планируется доставить более 11 тысяч упаковок психотропных препаратов, включая диазепам, фенобарбитал и мидазолам, облегчающих состояние детей, которые страдают от судорог. Часть этих лекарственных средств не зарегистрировано в Российской Федерации, поэтому их закупают за рубежом, сообщает «Газета.Ru».

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