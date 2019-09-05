Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская блогерша Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего Алексея Узенюка, который является хип-хоп исполнителем под псевдонимом Элджей. Подчеркивается, что пара довольно давно перестала скрывать свои отношения.

На своей странице в популярной сети Instagram Ивлеева разместила фотографию в черно-белых тонах, к которой добавила подпись «Муж», сопроводив ее смайликом в форме сердечка. По данным агентства «Москва», эта информация есть в Едином государственном реестре юридических лиц: ИП Анастасия Ивлеева сменила свою фамилию на Узенюк.

Российские СМИ передают, что молодая пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Другой информации о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет, пишет «Вести.ru».