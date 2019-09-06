Путин спрогнозировал снижение ипотечных ставок

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к тому, чтобы в целом по стране снизить ставку по ипотечным кредитам.

По словам главы государства, реализация тестового проекта ипотечного займа под 2% для молодежи на Дальнем Востоке должна повлиять на то, что по всей России высокие ставки больше не будут актуальными. Путин уверен, что к этому нужно стремиться, однако такой подход сильно зависит от экономического состояния страны в целом.

Ранее глава РФ заявил, что на Дальнем Востоке для молодых семей запускается программа льготного ипотечного кредитования, передает «Газета.Ru».