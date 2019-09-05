Молодым семьям Дальнего Востока дадут ипотеку со ставкой 2%
05.09.2019 11:57
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Российский президент Владимир Путин дал свое согласие на запуск ипотечной программы на территории Дальнего Востока для молодых семей, ставка по которой будет составлять 2% годовых, передают РИА Новости. Глава России также отметил, что в первую очередь нужно увеличить объемы по строительству современного жилья. Путин подчеркнул, что это жилье необходимо сделать доступным. Запустить новую ипотечную программу, которая будет действовать в течение пяти лет, планируется уже в этом году.
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