Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах
Издание «Ведомости» сообщило, что россияне старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в банки России, которые за последние два года рухнули. Средняя сумма депозита была самой крупной и составляла 455 тысяч рублей, а также им принадлежало 47,8% всех сбережений. Эти данные собрало Агентство по страхованию вкладов, а указанный промежуток времени объясняется тем, что с 1 июля 2017 года дата рождения клиента в обязательном порядке должна записываться в реестр.
Отмечается, что максимальная доля людей пенсионного возраста открывала счета на сумму выше застрахованных 1,4 миллиона рублей. 5,9% пенсионеров решили рискнуть, хотя риск, в целом, не был сильно большим - превышение в 118 тысяч рублей. Также 54,3% людей из указанной возрастной категории имели вклады в нескольких рухнувших банках. Юрий Беликов, управляющий директор по валидации «Эксперт РА», считает, что проблемные банковские организации целенаправленно привлекали пенсионеров высокими ставками, чтобы те не расторгали договор досрочно, пишет «Lenta.ru».
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