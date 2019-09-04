Орешкин рассказал, когда Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира

Максим Орешкин, руководитель Минэкономразвития Российской Федерации, заявил, что наша страна может до 2024 года войти в пятерку крупнейших экономик мира. Об этом он сообщил на полях Восточного экономического форума. По его мнению, нет никаких сомнений в том, что это произойдет к 2024 году. Также Орешкин отметил, что это может случиться и раньше, главное продолжать делать то, что нужно, передает «Газета.Ru».