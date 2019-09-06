В Пентагоне заявили, что Россия – это угроза для космического потенциала США

Россия – это реальная угроза для развернутых в космосе сил США. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд. В ходе неправительственного Совета по международным отношениям он вспомнил 90-е годы, в которые Вашингтон разворачивал свои космические силы из того, что у страны нет соперников в этой сфере. Генерал также четко заявил, что в списке противников Штатов находятся не только Россия, но Китай, КНДР и Иран.