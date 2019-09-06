В Грузии признали подрыв туристического имиджа страны

Из-за недавних протестных событий, которые произошли в Грузии, имидж страны оказался серьезно подорванным. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава. Она подчеркнула, что 20-21 июня политические радикально изменили туристическую тенденцию. Смягчить последствия, по ее словам, удалось за счет своевременного включения в процесс. Однако, как призналась Турнава, полностью нейтрализовать негатив не удалось, поскольку кроме туризма ущерб был нанесен и другим сферам.