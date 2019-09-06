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Владимир Путин назвал самое красивое место в мире

06.09.2019 11:14
Комментарии: 1
Владимир Путин назвал самое красивое место в мире

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, какое место в мире он считает самым красивым. Так, на встрече с представителями общественности, в рамках которой обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра "Вулканариум" Сергей Самойленко обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать музей вулканов Камчатки. Президент в ответ назвал регион одним из самых красивых в мире, пообещав оказать поддержку музею, скорее всего через Русского географическое общество.

"Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - заявил Путин.

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11:38 0 0
Илья:

Вот туда и отправить его самого жить желательно в самое разоренное село и на пенсию в 8 тысяч.

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