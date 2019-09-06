Владимир Путин назвал самое красивое место в мире

В ходе Восточного экономического форума президент России Владимир Путин рассказал, какое место в мире он считает самым красивым. Так, на встрече с представителями общественности, в рамках которой обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра "Вулканариум" Сергей Самойленко обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать музей вулканов Камчатки. Президент в ответ назвал регион одним из самых красивых в мире, пообещав оказать поддержку музею, скорее всего через Русского географическое общество.

"Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - заявил Путин.