Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены из колонии по условно-досрочному освобождению. Такое решение вынес Алексеевский районный суд Белгородской области, удовлетворив ходатайство футболистов. Руководство колонии, в которой отбывали наказание Кокорин и Мамаев поддержало данное ходатайство, дав спортсменам положительную характеристику. Не возражает против УДО и потерпевшая сторона.

Решение судьи должно вступить в законную силу через десять дней после его опубликования, в то случае, если оно не будет никем обжаловано в суде апелляционной инстанции, пишет РИА Новости.