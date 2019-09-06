Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Скончался 95-летний экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе, передает РИА Новости со ссылкой на нынешнего главу страну Эммерсона Мнангагву. Мугабе внес серьезный вклад не только в историю страны, но и в развитие континента. Президентом Зимбабве он был в течение тридцати лет. Как пишут местные СМИ, бывший глава страны ушел из жизни в сингапурской больнице, рядом были его родные и близкие, в том числе и супруга Грейс.