Владимир Путин рассказал о сложностях мирного договора с Японией

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума глава РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию, сложившуюся сегодня в вопросе мирного договора с Японией. Как передает РИА Новости, президент отметил, что эта тема имеет отношение не только к двухсторонним отношениям, но и к безопасности и интересам других стран. Путин пояснил, что существуют вопросы, связанные с военной или, например, оборонной тематикой. И в этом плане необходимо учитывать позицию третьих стран, включая обязательства Японии, в том числе перед США.