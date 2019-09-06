Качество, вот за что готовы переплачивать женщины

Как сообщает Роскачество, аналитическое агентство «Ромир» провело исследование, какими критериями руководствуются покупатели к выбору продукции. Оказалось, что женщины готовы потратить больше денежных средств за повышенное качество товара, нежели мужчины.

Помимо состава продукта потребители стали обращать большее внимание на срок годности, торговую марку, информацию на упаковке, соответствие ГОСТу.

По результатам исследования выяснилось, что в последнее время опрашиваемые чаще обращаются как к источникам информации при выборе товаров не к знакомым, родственникам или продавцам, а больше учитывают отзывы в интернете.

Интересным оказалось то, что, согласно исследованию, менее всего опрашиваемые обращали внимание на цену, пишут «РИА Новости».