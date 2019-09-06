В галактике Фейерверк обнаружена странная рентгеновская вспышка

NGC 6946, более известная как галактика Фейерверк, в последнее время, безусловно, оправдала свое название. В серии наблюдений было замечено, что чрезвычайно яркая вспышка рентгеновских лучей появлялась и исчезала в течение нескольких недель. В новом исследовании ученые НАСА размышляют о том, что могло вызвать странный сигнал.

Загадка началась, когда рентгеновский телескоп НАСА NuSTAR был обращен на NGC 6946, чтобы наблюдать одну из сверхновых, которая дает галактике Фейерверк свое прозвище. На первый взгляд, эта сверхновая звезда была звездным влечением, сияя ярче, чем все остальное в поле зрения.

Но когда через 10 дней NuSTAR снова посмотрел на этот район, сверхновая была отодвинута на задний план. Другой рентгеновский сигнал зацвел ярким светом. Это появление в течение столь короткого периода времени было необычным само по себе, но загадка углубилась, когда другая рентгеновская обсерватория НАСА, Чандра, наблюдала галактику еще 10 дней спустя. Сигнал исчез.

«Десять дней - это очень короткий промежуток времени для появления такого яркого объекта», - говорит Ханна Эрншоу, ведущий автор исследования. «Обычно с NuSTAR мы наблюдаем более постепенные изменения с течением времени, и мы не часто наблюдаем источник несколько раз в быстрой последовательности. В этом случае нам повезло поймать источник, изменяющийся очень быстро, что очень интересно».

Сигнал был назван ULX-4, для ультрафиолетового источника рентгеновского излучения. Как следует из названия, это четвертый ULX, обнаруженный в этой галактике, но его краткость делает его самым странным. Обычно ULX длится намного дольше.

Так что же это может быть? Хотя сигнал выглядит очень похоже на сверхновую в рентгеновских лучах, он не испускает никакого света в видимом спектре, фактически исключая это объяснение. Он мог быть создан черной дырой, пожирающей другой объект, такой как звезда, который может генерировать яркие вспышки рентгеновских лучей. Однако в большинстве случаев эти события растягиваются гораздо дольше, чем на несколько недель. Возможно, что маленькая звезда была быстро разрушена черной дырой, но это случается довольно редко.

Другая возможность, которую команда представляет, состоит в том, что ULX-4 произошел от очень специфического типа нейтронной звезды. Если бы одна из этих маленьких плотных звезд вращалась очень быстро, создаваемое ею магнитное поле могло бы действовать в качестве барьера, который предотвращает попадание близкого материала в звезду. Это будет держать объект тусклым в рентгеновских лучах большую часть времени - за исключением коротких периодов, когда этот барьер смещается. В это время материал может достигать поверхности и нагреваться, создавая короткоживущие рентгеновские сигналы, которые могут выглядеть как обнаруженные.

К счастью, есть способ проверить эту гипотезу. Если магнитный барьер колебался один раз, он должен сделать это снова в какой-то момент, чтобы астрономы могли следить за возможными вспышками в будущем, пишет NewAtlas.